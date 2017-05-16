Эксперт: проект Шелкового пути поможет снизить зависимость от доллара

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В процессе реализации проекта "Один пояс — один путь" можно снизить зависимость от доллара США, а также повысить роль национальных валют стран Евразии, считает эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик.

Президент РФ Владимир Путин 14-15 мая в Китае принял участие в форуме "Один пояс — один путь". Китай в 2013 году объявил о стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает в себя два основных направления: экономический пояс "Шелкового пути" и морской "Шелковый путь". Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

"Здесь действительно можно воспользоваться реализацией такого мегапроекта, чтобы повысить роль национальных валют, использовать его как фактор дедолларизации стран Евразии, чтобы снизить зависимости от американского доллара, а кроме того, повысить роли других валют, прежде всего валют развивающихся рынков", — сказал он в ходе видеомоста Москва – Пекин – Шанхай на тему: "Итоги саммита Шелкового пути для России и Евразии", организованном МИА "Россия сегодня".

По словам эксперта, "это в том числе возможность для создания новых резервных валют, укрепления юаня как резервной валюты в международных расчетах, создание новых финансовых центров". "Эта тема очень важна, потому что это действительно возможность в какой-то степени повлиять на финансовую архитектуру Евразии", — отметил он.