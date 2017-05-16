Новак: до пяти новых стран могут присоединиться к венскому соглашению

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Три-пять новых стран могут примкнуть к соглашению о сокращении нефтедобычи, с ними идут переговоры, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Не хочу их (возможных новых участников соглашения — ред.) называть, работаем с ними. Если они согласятся и будут участвовать в большой встрече 25 мая, они сами об этом сообщат… (Рассматриваются — ред.) три-четыре-пять новых стран. Все экспортеры известны, не будем их называть", — сказал Новак.

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.