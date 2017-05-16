Новак рассказал, что даст продление венского соглашения на девять месяцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Продление сокращения добычи нефти на 9 месяцев вместо полугода дает большую определенность для восстановления рынка, считает министр энергетики России Александр Новак.

"Считаем, что до конца года рынок еще может не сбалансироваться, также зимой наблюдаем ежегодное снижение спроса. Поэтому этот период нужно пройти. В любом случае, всегда возникает вопрос, а что будет дальше при более долгосрочном прогнозировании для понимания балансировки рынка — обсудили вместе с нашими компаниями, коллегами из Саудовской Аравии. И считаем, что это дает большую определенность с точки зрения восстановления рынка", — сказал журналистам министр, отвечая на вопрос, что даст рынку продление соглашения о сокращении нефтедобычи на девять месяцев вместо шести.

Ранее в понедельник в совместном заявлении министров энергетики РФ и Саудовской Аравии, Александра Новака и Халида аль-Фалиха, было озвучено, что две страны на встрече в Вене 24-25 мая предложат продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года. Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

Позднее аль-Фалих и Новак подтвердили, что страны предлагают продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти на действующих условиях.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.