Россия в апреле выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 77%

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. РФ в апреле, по предварительным данным, снизила добычу нефти к октябрю на 231 тысячу баррелей, до 11,36 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение по сокращению добычи нефти на 77%, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Роснефть" сократила добычу на 115 тысяч баррелей в день (на 3%) по сравнению с октябрем 2016 года, в то время как добыча "Башнефти" росла незначительно, говорится в докладе. "Лукойл" в апреле сократил добычу на 32 тысячи баррелей в день (1,9%), "Сургутнефтегаз" — на 25 тысяч баррелей в день (2%), "Татнефть" — на 19 тысяч баррелей в день (3,2%). "Газпром нефть" в апреле сократила добычу нефти на 12 тысяч баррелей в день (1,5%), в то время как добыча на Новопортовском и Приразломном месторождениях продолжила расти. Добыча жидких углеводородов "Газпрома" в апреле выросла на 428 тысяч баррелей в день, говорится в докладе.

"Несмотря на снижение добычи нефти в последнее время, добыча нефти в РФ была выше на 173 тысячи баррелей в день, чем годом ранее", — сообщает МЭА.