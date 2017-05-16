Главгосэкспертиза одобрила проект строительства автоподхода к мосту в Крым
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главгосэкспертиза РФ выдала положительные заключения на проект строительства автомобильной дороги, которая соединит федеральную трассу "Таврида" с транспортным переходом через Керченский пролив, сообщило ведомство.
"Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что протяженность новой дороги составит 8,603 километра, ширина каждой из четырех полос — 3,75 метра, расчетная скорость движения, принятая в соответствии со стандартными требованиями, — 120 километров в час. В ходе работ на участке строительства обустроят водопропускные трубы, путепроводы, локальные очистные сооружения, трансформаторные подстанции, акустические экраны. Также будут проведены реконструкция воздушных линий электропередач и переустройство пересекаемых распределительных газопроводов и магистральной тепловой сети.
Кроме того, проект предусматривает его подключение к улично-дорожной сети Керчи, что позволит сформировать перспективный транспортный узел в городе и его окрестностях. Завершение строительства автомобильного подхода будет синхронизировано с окончанием возведения моста в Крым и запуском движения по федеральной трассе "Таврида".
При строительстве Керченского моста планируется установить 173 морские опоры, из которых 86 – автомобильные, 87 – железнодорожные.
До конца 2016 года планируется установить порядка десяти морских опор по всему объекту.
Для одной морской опоры требуется около 100 тонн металлоконструкций и более 300 кубометров бетона.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСредняя заработная плата рабочих, задействованных в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, составляет от 25 до 35 тысяч рублей, специалисты и инженерно-технический персонал получают 75-80 тысяч рублей.
Средняя заработная плата рабочих, задействованных в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, составляет от 25 до 35 тысяч рублей, специалисты и инженерно-технический персонал получают 75-80 тысяч рублей.
Недостатка в рабочей силе на строительстве моста нет.
После завершения строительства Керченский мост будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров.
Для автомобильного движения мост планируют открыть в 2018 году, для поездов — в 2019-м.
Наиболее востребованными рабочими на строительстве крымского моста являются арматурщики и бетонщики.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк13 сентября мостостроители завершили создание основной вспомогательной инфраструктуры на обоих берегах Керченского пролива. Готовы технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, введены в эксплуатацию городки строителей, построено 30 километров временных дорог.
13 сентября мостостроители завершили создание основной вспомогательной инфраструктуры на обоих берегах Керченского пролива. Готовы технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, введены в эксплуатацию городки строителей, построено 30 километров временных дорог.
Строительство моста через Керченский пролив в Крыму.