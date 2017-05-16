В Думу внесли законопроекты об изменениях в лесном законодательстве

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые вносят изменения в регулирование лесного законодательства, сообщается на сайте кабинета министров.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило законопроекты "О признании утратившей силу части 4 статьи 8.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях" и "О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования регулирования отношений, связанных с использованием лесов".

"Законопроекты направлены на устранение избыточности правового регулирования в части установления административной ответственности за нарушение условий гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с требованиями лесного законодательства", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в настоящее время часть 4 статьи 8.25 КоАП предусматривает административную ответственность за использование лесов с нарушением условий договоров аренды лесного участка, купли-продажи лесных насаждений, безвозмездного пользования лесным участком в виде административного штрафа.

В то же время в соответствии с частью 2 статьи 3 Лесного кодекса имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, древесины и других добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, Земельным кодексом РФ, если другое не установлено Лесным кодексом и другими федеральными законами.

При этом Лесной кодекс и другие федеральные законы не устанавливают, что имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, подлежат регулированию КоАП в части, касающейся обеспечения исполнения договорных обязательств, установления ответственности за неисполнение договорных обязательств.

Постановлениями правительства от 21 сентября 2015 года "О типовом договоре аренды лесного участка" и от 31 октября 2015 года "О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений" предусмотрено использование неустойки в качестве обеспечения исполнения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и договора купли-продажи лесных насаждений.

Документы предлагают признать утратившей силу часть 4 статьи 8.25 КоАП и одновременно дополнить статью 71 Лесного кодекса нормой, предусматривающей утверждение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти типового договора безвозмездного пользования лесным участком.

Также предполагается, что выпадающие доходы, связанные с поступлениями в бюджет сумм штрафов, которые взыскивают в качестве санкций за нарушения договоров в данной сфере, будут соразмерно компенсированы суммами неустоек, которые в данный момент не взыскиваются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Отмечается, что принятие законопроектов будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, использующих леса без ущерба имущественным интересам государственных, муниципальных образований.