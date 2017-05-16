Нефть дорожает, отыгрывая возможное продление венского соглашения

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Цена нефти растет во вторник утром, поскольку инвесторы продолжают реагировать на сообщение о предложении РФ и Саудовской Аравии продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти крупнейшими ее производителями на три квартала, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23%, до 51,94 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,25% — до 48,97 доллара за баррель.

В ходе торгов понедельника цены на нефть росли в среднем на 3%, цена на нефть марки Brent превысила отметку в 52 доллара впервые со 2 мая. Ранее в совместном заявлении министров энергетики РФ и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха было сказано о том, что эти страны 24-25 мая предложат продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления, которое будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

Тем не менее, агентство Рейтер сообщает об обеспокоенности инвесторов относительно того, что запасы нефти не сократятся, несмотря на продление соглашения. "Сейчас давление на представителей (ОПЕК — ред.) заключается в том, чтобы они выполнили эти обещания", — передает агентство слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Джеймса Вудса (James Woods). Эксперт добавляет, что продление соглашения на девять месяцев с малой долей вероятности сможет преодолеть влияние на рынок уровня добычи и запасов "черного золота" в США.