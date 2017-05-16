В МЭР назвали сроки разработки стратегии пространственного развития России

НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Стратегия пространственного развития России, концепция которой уже готова, будет внесена на утверждение в правительство РФ в марте 2018 года, сообщила журналистам во вторник в Новосибирске глава департамента стратегического и территориального планирования Минэкономразвития РФ Елена Чугуевская.

"В соответствии с планом, который реализует 172 федеральный закон, стратегия должна быть внесена в правительство в марте 2018 года. Этап концепции пройден в предыдущем году, и она утверждена. На сегодня — этап подготовки самого документа", — сказала она.

Чугуевская отметила, что стратегия состоит из нескольких больших разделов: раздел по определению приоритетов экономической специализации для регионов, раздел обеспечения устойчивости системы расселения, раздел определения инфраструктурных разрывов. "Сегодня ведется работа по этим трем разделам, дальше идет этап аналитики, выработки пространственной модели развития экономики, определение показателей, которые должны реализовываться за определенный период", — пояснила она.

По словам Чугуевской, первое рассмотрение предметных разделов стратегии правительственной комиссией по региональному развитию под руководством вице-премьера Дмитрия Козака состоится в июне-августе текущего года. В целом для подготовки стратегии создана межведомственная рабочая группа, включающая 150 человек. Это представители всех субъектов РФ, министерств и эксперты.