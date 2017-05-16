У экономического отдела посольства РФ нет активных контактов с властями США

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Екатерина Соболь. Экономический отдел российского посольство в США пока не имеет активных контактов с новыми американскими властями, сообщил РИА Новости в кулуарах конференции Doing Business with BRICS глава отдела Андрей Бондарев.

По его словам, рабочие контакты при этом продолжаются.

"Пока мы видим, что администрация находится в переходном состоянии. Мы видим, что даже не назначены, если вы посмотрите на структуру администрации, лица на уровне замов министров, которые ответственны за конкретное региональное направление", — отметил он.

Он пояснил, что "поэтому говорить о том, как будет строиться диалог и будет ли он, пока еще рано, даже несмотря на то, что прошло уже более 100 дней с момента нахождения администрации в Белом доме".

"Рабочие контакты есть, но они совсем рабочие. С госдепартаментом они, собственно, и не прекращались по линии международных организаций", — уточнил он.

По его словам, "будут ли двусторонние контакты, будут ли они возобновлены на официальном уровне, будет зависеть от формирования администрации".