Россия может стать универсальным экспортером, заявил глава РЭЦ

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россия может со временем экспортировать весь перечень товаров и услуг от продуктов питания до высокотехнологической продукции, но для этого необходимо развивать маркетинговые услуги, считает глава "Российского экспортного центра" (РЭЦ) группы Внешэкономбанка Петр Фрадков.

В понедельник президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности-2030. Одними из ключевых угроз в стратегии названо отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики, а также ограниченность масштабов несырьевого экспорта.

"Мы считаем, что есть все предпосылки для выхода российских компаний на лидерские позиции в мире. Мы научились делать качественные разнообразные товары, у нас множество уникальных современных разработок", — заявил РИА Новости Фрадков.

"Россия готова развиваться в этом направлении и экспортировать весь перечень товаров и услуг — от продуктов питания до высокотехнологической продукции", — считает глава РЭЦ. Однако при этом маркетинговая поддержка также должна расширяться, как это происходит в других экспортноориентированных государствах, подчеркнул он.

"Надо признать, что наши компании зачастую не до конца понимают значимость рекламно-коммуникационной поддержки в продвижении продукции за рубежом. Но и государство должно взять на себя ответственность, поэтому мы решили подойти к вопросу комплексно и запускаем программу "Made in Russia", которая позволит продвигать образ России как производителя качественной и разнообразной продукции", — напомнил Фрадков.

Это позволит сформировать позитивное отношение к товарам российского производства и, как следствие, добиться вывода российских производителей на лидирующие позиции в мире, заявил он. "В задачах РЭЦ на 2017 год — поддержка экспортных поставок на сумму порядка 20 миллиардов долларов", — сообщил Фрадков.