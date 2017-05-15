В Иркутской области рассказали о степени износа коммунальных сетей региона

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Степень износа коммунальных сетей Иркутской области остается высокой из-за незначительности их ежегодного обновления, 35-56% общей протяженности сетей нуждаются в замене, говорится в материалах Федеральной службы госстатистики области.

Важнейшими показателями работы коммунального хозяйства являются объем поданных в сеть коммунальных ресурсов, сокращение их потерь при транспортировке и в случае аварий. "По сравнению с предыдущим годом утечка и неучтенный расход воды уменьшился на 11,3%, потери тепловой энергии — на 0,7%. Однако потери остаются значительными", — отмечается в материалах Иркутскстата по итогам 2016 года.

В целом по коммунальному хозяйству области за 2016 год число аварий на объектах теплоснабжения и канализации снизилось на 15%, на сетях водоснабжения отмечен рост аварийности на 8,7%.

В Иркутской области жизнедеятельность населения и производственных объектов обеспечивают 848 источников теплоснабжения. Жилищно-коммунальное хозяйство — один из основных потребителей тепловой энергии. Населению и бюджетофинансируемым организациям направляется две трети всего отпущенного потребителям тепла (65,4%).

Из всех источников теплоснабжения 216 находятся в аренде, 82 — в концессии. Три четверти (74%) источников являются мелкими, мощностью до 3 Гкал. Количество маломощных источников теплоснабжения ежегодно сокращается. За год ликвидирован 21 источник тепла, из них 14 маломощных.

Источники теплоснабжения области работают, в основном на твердом топливе (84%). Жидкое и газообразное топливо используют соответственно 4,2% и 1,1% общего числа теплоисточников.

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