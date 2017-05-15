"Мегафон" полностью устранил последствия кибератаки

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Мегафон" устранил все последствия хакерской атаки с использованием вируса-вымогателя, сообщил операционный директор компании Анна Серебряникова.

"К 15.00 понедельника, 15 мая, "Мегафон" завершил ликвидацию последствий вирусной атаки. Все салоны продаж и контактные центры работают в нормальном режиме", — сказала Серебряникова, слова которой приводятся в сообщении оператора.

Она отметила, что атака не повлияла на телекоммуникационную сеть "Мегафона".

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.