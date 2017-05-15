В Минэнерго рассказали, когда возобновит работу МНПЗ

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Работа Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) будет полностью возобновлена в течение 2-3 суток, проблем с топливообеспечением московского региона не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики РФ.

"Ситуация вокруг Московского НПЗ не окажет влияние на топливообеспечение московского региона. Запасы топлива московского региона превышают нормативный показатель в 10 суток. Ожидается, что МНПЗ возобновит работу в полном объеме в течение 2-3 суток", — отметили в Минэнерго.

Ранее в понедельник советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил журналистам, что МНПЗ с 14 мая остановил прием и сдачу готовой продукции в систему из-за нештатной ситуации. В пресс-службе предприятия РИА Новости опровергли наличие нештатной ситуации, сообщив, что на МНПЗ продолжаются пусконаладочные работы после завершения ремонтных работ, и в воскресенье установку получения серы остановили в соответствии с технологическими процедурами.