Татарстан и "Уралсиб" будут вместе развивать экономику и соцсферу региона

КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент ПАО "Банк Уралсиб" Владимир Коган в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее участие банка в развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы республики, сообщает пресс-служба главы региона.

"Соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня между правительством Республики Татарстан и ПАО "Банк Уралсиб". Взаимодействие предполагает участие банка в развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Татарстана, финансировании совместных инвестиционных проектов и программ развития предпринимательства, в том числе на основе государственно-частного партнерства", — говорится в сообщении.

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества, как отмечается, могут стать программы для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Татарстане.

Также предполагаются совместные мероприятия по проектному финансированию в жилищном строительстве и реализация проектов в рамках поддержки инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий республики.

"Банк Уралсиб" входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. В настоящее время в Татарстане банк активно развивает бизнес по таким направлениям, как ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, кредитные и гарантийные продукты и программы для малого и среднего бизнеса, рефинансирование кредитов сторонних банков, и другим. Всего в Татарстане банк обслуживает более 600 клиентов корпоративного и малого бизнеса и более 20 тысяч физических лиц.

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