Путин: европейский бизнес заявил о большой открытости китайской экономики

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Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что представители европейского бизнеса в разговоре с ним подтвердили, что Китай демонстрирует наибольшую открытость в экономике, чем страны, на которые ранее ориентировалось мировое сообщество.

Российский президент при этом отметил, что уже высказывал этот тезис накануне, а позднее при встрече с представителями крупного бизнеса получил их оценку, подтверждающую его высказывание.

"Вечером получил подтверждение этого своего собственного тезиса в разговоре с крупным бизнесом, кстати, европейским. Говорят, вот удивительно даже – Китай демонстрирует наибольшую открытость и приверженность к открытой экономике, и наоборот, те страны, на которые всегда ориентировались как на локомотивы открытых рынков, демонстрируют такие действия и такие идеи, которые нас пугают", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.