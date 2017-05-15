Проект Азиатского энергокольца может быть полезен для России, считает Путин

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Россия имеет избыточные генерирующие мощности, особенно на востоке страны, в связи с чем реализация проекта большого Азиатского энергокольца может быть полезен, считает президент РФ Владимир Путин.
"А конкретные проекты в области энергетики они уже сегодня осуществляются за счет привлечения крупных инвестиций, в том числе и китайских", — добавил глава государства.
В качестве примера успешной реализации проекта в области энергетики Путин привел "Ямал СПГ", который осуществляется с участием европейских и китайских партнеров, в связи с чем, по его словам, инициативы "Шелкового пути являются полезными и имеют перспективы развития".
Проект создания Азиатского энергокольца предполагает сотрудничество компании "Россети" с партнерами из Китая, Кореи и Японии в области экспорта российской электроэнергии.