Проект Азиатского энергокольца может быть полезен для России, считает Путин

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Россия имеет избыточные генерирующие мощности, особенно на востоке страны, в связи с чем реализация проекта большого Азиатского энергокольца может быть полезен, считает президент РФ Владимир Путин.

"Мы говорим о развитии энергетики. Вы слышали о нашей инициативе большого Азиатского электро-энергетического кольца. Это может быть интересно и очень полезно для нас, потому что у нас достаточно большие и, можно сказать, избыточные генерирующие мощности, особенно в восточной части страны", — сказал Путин

"А конкретные проекты в области энергетики они уже сегодня осуществляются за счет привлечения крупных инвестиций, в том числе и китайских", — добавил глава государства.

В качестве примера успешной реализации проекта в области энергетики Путин привел "Ямал СПГ", который осуществляется с участием европейских и китайских партнеров, в связи с чем, по его словам, инициативы "Шелкового пути являются полезными и имеют перспективы развития".

Проект создания Азиатского энергокольца предполагает сотрудничество компании "Россети" с партнерами из Китая, Кореи и Японии в области экспорта российской электроэнергии.