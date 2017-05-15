России и Китаю нужно восстанавливать объем товарооборота, считает Путин

14 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай.

14 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай.

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. РФ и Китаю нужно восстанавливать объем товарооборота, заявил на пресс-конференции по итогам форума "Один пояс — один путь" президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно восстанавливать объем товарооборота, который был за последнее время несколько снижен. Хотя результаты прошлого года уже настраивают нас на позитивный лад — рост 4%. А за первые два-три месяца текущего года — рост уже свыше 30%, под 40%", — заявил глава государства.

"Это уже очень позитивное, серьезное движение вперед. Но не это самое главное. Потому что эти объемы, измеряемые в денежном выражении, имеют значение, но на самом деле это не самое главное. Самое главное — это что даже за последние годы, когда мы говорили о некотором спаде в наших торговых отношениях, физические объемы практически сохранились и даже где-то выросли", — заявил Путин.

По его словам, для России важнее структура товарооборота. "И здесь мы движемся в правильном направлении. Потому что поставки на китайский рынок наших машин и оборудования, сельхозпродуктов резко выросли. Вот эта структура позитивно меняется в течение последних двух-трех лет, и это ас не может не радовать", — рассказал президент.

Также в качестве развивающихся отраслей сотрудничества Путин назвал космос и авиацию.