В России будут бороться с вредными для экономики иностранными службами

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Противодействие деятельности иностранных спецслужб, направленной на нанесение ущерба стратегически важным отраслям экономики РФ, является одной из основных задач по обеспечению безопасности экономической деятельности, следует из опубликованной стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года.

В первую очередь, речь идет о таких отраслях национальной экономики, как оборонно-промышленный, топливно-энергетический и транспортный комплекс, уточняется в документе. Также одной из основных задач по обеспечению экономической безопасности названо "повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов".

Кроме того, необходимо прекратить преднамеренное банкротство и иные противоправные действия в отношении субъектов экономической деятельности, а также снизить риски ведения предпринимательской деятельности, связанные с возможностью использования формальных поводов для ее остановки, отмечается в документе.

Также необходимы профилактика, предупреждение и предотвращение рейдерских захватов в хозяйственно-финансовой сфере, осуществляемых в том числе с вовлечением представителей правоохранительных, регулирующих и контрольно-надзорных органов, государственных корпораций и компаний с преобладающим участием РФ.

Еще одной задачей для обеспечения экономической безопасности в документе называется создание условий, "исключающих возможность сращивания интересов должностных лиц бизнес-структур и представителей государственных органов, профилактика и предупреждение формирования коррупционных схем их взаимодействия".