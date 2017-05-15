Путин сообщил, что обсуждал с Медведевым вопрос о дивидендах госкомпаний

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень дивидендов для госкомпаний еще обсуждается, будут учитываться их реальные доходы. Он отметил, что обсуждал вопрос о дивидендах с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

"Обсуждается пока (вопрос о дивидендах госкомпаний), проект (постановления) есть, но проект является решением, когда он принят", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Поэтому когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании, и исходя именно из этого будет принято окончательное решение", — добавил президент России.

Он пояснил, что, "мы (Россия) переходим на международную систему учета, МСФО, а есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге, реального денежного потока нет".

"Прибыль есть все равно, конечно, и правительство будет исходить из реалий", — добавил глава страны.

"Мы этот вопрос недавно обсуждали с председателем правительства, прямо накануне моего отъезда в Пекин", — отметил Путин.