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Экономика

Путин: все действия ЦБ по курсу рубля были сбалансированы

Сюжет:
Форум "Один пояс — один путь" (68)
12:4915.05.2017
(обновлено: 13:05 15.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Чешской Республики Милошем Земаном в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Чешской Республики Милошем Земаном в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Все действия Банка России по курсу рубля были сбалансированы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Практика показывает, что все действия Банка России были сбалансированными и точными", — сказал Путин журналистам.

Первый день работы международного форума "Один пояс - один путь"
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Пекине 14 мая открылся двухдневный форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".

На фото: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке после российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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В Пекине 14 мая открылся двухдневный форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".

На фото: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ нем принимают участие президенты и премьеры 29 стран.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь. 15 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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В нем принимают участие президенты и премьеры 29 стран.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТакже в форуме участвуют представители США, Южной Кореи, КНДР, Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза, Японии, генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель МВФ, а также президент Всемирного банка.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом первого заседания круглого стола Международного форума Один пояс, один путь с участием президента РФ Владимира Путина, в конгресс-центре Яньциху. 15 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Также в форуме участвуют представители США, Южной Кореи, КНДР, Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза, Японии, генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель МВФ, а также президент Всемирного банка.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкОбщее число гостей и участников форума составляет около 1,5 тысяч человек из более чем 130 стран мира.Президент РФ Владимир Путин перед церемонией официальной встречи председателем КНР Си Цзиньпинем глав делегаций - участников Международного форума Один пояс, один путь у конгресс-центра Яньциху
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Общее число гостей и участников форума составляет около 1,5 тысяч человек из более чем 130 стран мира.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ первый день работы форума состоялось общее пленарное заседание и шесть тематических встреч. Во второй день пройдут два раунда круглых столов.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху. 15 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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В первый день работы форума состоялось общее пленарное заседание и шесть тематических встреч. Во второй день пройдут два раунда круглых столов.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступил с речью на открытии мероприятия, также он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном и премьером Греции Алексисом Ципрасом.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь. 15 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин выступил с речью на открытии мероприятия, также он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном и премьером Греции Алексисом Ципрасом.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ожидании встречи с Си Цзиньпином Путин сел за рояль и наиграл мотив песни "Московские окна", а также мелодию "Города над вольной Невой".Президент РФ Владимир Путин перед началом российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В ожидании встречи с Си Цзиньпином Путин сел за рояль и наиграл мотив песни "Московские окна", а также мелодию "Города над вольной Невой".
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо время встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Во время встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВыступая на форуме "Один пояс - один путь", российский президент призвал к созданию евразийского соглашения об упрощении торговли.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Выступая на форуме "Один пояс - один путь", российский президент призвал к созданию евразийского соглашения об упрощении торговли.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкОн также пригласил участников мероприятия посетить экономические форумы в Петербурге и во Владивостоке.Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Он также пригласил участников мероприятия посетить экономические форумы в Петербурге и во Владивостоке.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин заявил, что Россия поддерживает проект "Один пояс — один путь" и намерена активно в нем участвовать.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин заявил, что Россия поддерживает проект "Один пояс — один путь" и намерена активно в нем участвовать.
© РИА Новости . Сергей Гунеев/POOLПерейти в фотобанкРоссийский президент высоко оценил идею о создании пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой.Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай. 14 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Российский президент высоко оценил идею о создании пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПо его мнению, эта инициатива учитывает современные тенденции в мировой экономике и отражает общую потребность координации интеграционных процессов не только на Евразийском континенте, но и по всему миру.Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Чешской Республики Милошем Земаном в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
По его мнению, эта инициатива учитывает современные тенденции в мировой экономике и отражает общую потребность координации интеграционных процессов не только на Евразийском континенте, но и по всему миру.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа встрече с президентом Чехии Милошем Земаном российский лидер заявил о необходимости развития двусторонних отношений.Президент РФ Владимир Путин и президент Чешской Республики Милош Земан во время встречи в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На встрече с президентом Чехии Милошем Земаном российский лидер заявил о необходимости развития двусторонних отношений.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин также подчеркнул, что между Россией и Чехией отмечается рост товарооборота.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном в Доме народных собраний в Пекине. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин также подчеркнул, что между Россией и Чехией отмечается рост товарооборота.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ кулуарах форума российский лидер также переговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В кулуарах форума российский лидер также переговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин у Дома народных собраний в Пекине.Президент РФ Владимир Путин у Дома народных собраний в Пекине. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин у Дома народных собраний в Пекине.
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