Путин: все действия ЦБ по курсу рубля были сбалансированы

12:4915.05.2017
(обновлено: 13:05 15.05.2017)
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ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Все действия Банка России по курсу рубля были сбалансированы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Практика показывает, что все действия Банка России были сбалансированными и точными", — сказал Путин журналистам.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Пекине 14 мая открылся двухдневный форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".
На фото: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке.
В Пекине 14 мая открылся двухдневный форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".
На фото: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке.
В нем принимают участие президенты и премьеры 29 стран.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТакже в форуме участвуют представители США, Южной Кореи, КНДР, Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза, Японии, генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель МВФ, а также президент Всемирного банка.
Также в форуме участвуют представители США, Южной Кореи, КНДР, Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза, Японии, генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель МВФ, а также президент Всемирного банка.
Общее число гостей и участников форума составляет около 1,5 тысяч человек из более чем 130 стран мира.
В первый день работы форума состоялось общее пленарное заседание и шесть тематических встреч. Во второй день пройдут два раунда круглых столов.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступил с речью на открытии мероприятия, также он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном и премьером Греции Алексисом Ципрасом.
Президент России Владимир Путин выступил с речью на открытии мероприятия, также он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном и премьером Греции Алексисом Ципрасом.
В ожидании встречи с Си Цзиньпином Путин сел за рояль и наиграл мотив песни "Московские окна", а также мелодию "Города над вольной Невой".
Во время встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
Выступая на форуме "Один пояс - один путь", российский президент призвал к созданию евразийского соглашения об упрощении торговли.
Он также пригласил участников мероприятия посетить экономические форумы в Петербурге и во Владивостоке.
Путин заявил, что Россия поддерживает проект "Один пояс — один путь" и намерена активно в нем участвовать.
Российский президент высоко оценил идею о создании пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой.
По его мнению, эта инициатива учитывает современные тенденции в мировой экономике и отражает общую потребность координации интеграционных процессов не только на Евразийском континенте, но и по всему миру.
На встрече с президентом Чехии Милошем Земаном российский лидер заявил о необходимости развития двусторонних отношений.
Путин также подчеркнул, что между Россией и Чехией отмечается рост товарооборота.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
В кулуарах форума российский лидер также переговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент России Владимир Путин у Дома народных собраний в Пекине.