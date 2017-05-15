Цена на нефть марки Brent впервые со 2 мая поднялась выше отметки в $52

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые со 2 мая поднялась выше отметки 52 доллара за баррель на фоне предложения РФ и Саудовской Аравии продлить венское соглашение, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.06 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,24% — до 51,98 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов понедельника она достигала 52,13 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI растет при этом на 2,32%, до 48,94 доллара за баррель.

В понедельник стало известно, что Россия и Саудовская Аравия на министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК 24-25 мая предложат продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.

"С учетом увеличения числа буровых установок в США 17-ую неделю подряд, я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что нефтяное противостояние развернулось в полную силу", — приводит агентство Рейтер мнение брокера Freight Investor Services (FIS) Мэтта Стэнли (Matt Stanley).

Как сообщила Baker Hughes, по итогам завершившейся 12 мая рабочей недели количество буровых установок в США выросло на восемь, или на 0,9%, до 885 единиц. В годовом выражении их число выросло на 479 штук, или в 2,2 раза. Число нефтяных буровых установок выросло при этом на девять штук, или на 1,3%, до 712 единиц, а количество газодобывающих — снизилось за неделю на одну, или на 0,6%, до 172 штук.