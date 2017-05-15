Акции АФК "Система" торгуются на 2,5-летних минимумах на судебных новостях

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Акции АФК "Система" снижаются в начале торгов понедельника, оставаясь около минимумов за 2,5 года на фоне продолжения судебных разбирательств по иску к компании со стороны "Роснефти", свидетельствуют данные торгов.

К 10.12 мск акции АФК дешевели на 0,8%, но в самом начале торгов они падали на 3,2%, до 12,9 рубля, находясь около минимумов с января 2015 года. Акции "Роснефти" при этом дорожали на 1,5%. Индекс ММВБ к 10.12 мск рос на 0,6%.

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск "Роснефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система" и назначил рассмотрение на 6 июня, согласно картотеке суда, сообщалось ранее сегодня.

Ранее арбитражный суд Москвы из-за неподсудности вернул без рассмотрения зарегистрированный 2 мая иск "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" о взыскании тех же 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест".

"Роснефть" подавала аналогичный иск и в арбитражный суд Башкирии, чтобы избежать судебных коллизий касательно подсудности иска.

Кроме того, в четверг арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании около 5 миллиардов рублей с крупнейшего российского частного оборонного концерна ОАО "РТИ" (входит в АФК).