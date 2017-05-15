Цены на нефть выросли на фоне возможного продления сокращения добычи

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия спровоцировали рост цен на нефть. Москва и Эр-Рияд предложили продлить венское соглашение о сокращении добычи еще на девять месяцев.

В конце ноября прошлого года ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день. После этого аналогичный документ подписали одиннадцать стран, которые не входят в картель, при этом Москва обязалась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

Изначально соглашение должно было действовать лишь в первом полугодии 2017 года, однако стороны договорились о его возможном продлении.

Позиция Москвы и Эр-Рияда

В понедельник прошла встреча министров энергетики России и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха. После переговоров политики заявили, что обе страны поддерживают продление венского соглашения на девять месяцев.

"На текущих (условиях — ред.)", — заявил аль-Фалих на пресс-конференции.

"Предложение наше — оставить те же условия", — отметил, в свою очередь, Новак.

Москва и Эр-Рияд договорились до 24 мая провести консультации со всеми участниками соглашения.

"Министры также выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит позитивный эффект от стабилизации нефтяных рынков и присоединится к усилиям", — говорится в совместном заявлении.

Российский министр отметил также, что к соглашению могут присоединиться и другие участники.

"Предварительные консультации показывают, что все привержены (соглашению — ред.), я не вижу причин для того, чтобы какие- то страны могли выйти. Все сегодня исполняют соглашение и считают, что пока не достигнуты цели, есть большой смысл продолжить это взаимодействие", — сказал Новак журналистам.

Реакция нефтяного рынка

Сразу после сообщений о договоренности между Россией и Саудовской Аравией цены на нефтяном рынке пошли вверх.

Так, на 07.51 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,55 процента — до 51,63 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,63 процента — до 48,62 доллара.

Эксперты отметили, что Москва и Эр-Рияд настроены на сотрудничество в вопросе регуляции нефтяного рынка.

"Саудовская Аравия и Россия явно работают в тесном сотрудничестве друг с другом. Саудовская Аравия, похоже, решительно настроена повышать цены на нефть", — рассказал агентству Рейтер управляющий директор по торговле нефтью в Strong Petroleum Ойштейн Беренцен.

Соглашение исполняется

После встречи с саудовским коллегой Новак отметил, что все страны соблюдают достигнутые в Вене договоренности.

"Мы отметили, что оно исполняется странами в полном объёме, добровольное сокращение добычи составило более 1,7 миллиона баррелей в сутки на сегодняшний день. Видим сокращение запасов как на суше, так и в морских нефтехранилищах, это подтверждается данными за последние несколько недель о сокращении запасов", — сказал глава Минэнерго.

Чиновник пояснил, что перед переговорами с саудовским министром чиновники обсудили ситуацию с российскими нефтяными компаниями.

"Мы обсуждали эти вопросы, нашу позицию, с нашими компаниями. Поэтому, это наша общая, наша консолидированная позиция, консолидированный подход", — пояснил министр.

Позицию Минэнерго, в частности, поддержали в "Роснефти".

"Главное — иметь механизм защиты наших интересов", — отметил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Ранее Новак рассказал о мерах, которые помогут восстановить баланс на нефтяном рынке. Одним из ключевых условий он считает продление венского соглашения.

"Исходя из той динамики сокращения запасов нефти и нефтепродуктов, которая сейчас была, мы видим, что такое сокращение, которое приведет к снижению до средних пятилетних значений, будет к концу 2017, может, в 2018 году", — сказал Новак в субботу.

При этом министр отметил, что состояние нефтяного рынка влияет множество факторов, которые "нужно мониторить".

Александр Новак также рассказал, что Минэнерго не намерено пока пересматривать прогноз по добыче нефти в 2017 году.

До этого ведомство обнародовало уточненный базовый макроэкономический прогноз, согласно которому уровень добычи нефти в 2017-м составит 549 миллионов тонн.

"Пока прогноз не меняли, так как никаких решений пока не принято. Мы уточним прогноз, когда решение будет принято", — заявил министр журналистам перед встречей с саудовским министром.

В конце марта Новак также рассказал, что Россия планирует в будущем увеличить долю добычи нефти на месторождениях в Арктике.

"В настоящий момент в Арктике мы добываем около 17 процентов от нашего общего объема добычи нефти. Через 20 лет мы планируем увеличить эту долю до 26 процентов", — заявил глава Минэнерго в интервью телеканалу CNBC.