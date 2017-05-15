"Роснефть" подала иск против АФК "Система" на 106,6 миллиарда рублей

УФА, 15 мая — РИА Новости. Арбитражный суд республики Башкирия зарегистрировал иск "Роснефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система" и назначил рассмотрение на 6 июня, сообщается в картотеке суда.
Ранее Леонтьев заявлял, что иск связан с возможным выводом активов. АФК "Система" в своем заявлении отметила, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией "Башнефти". При этом корпорация заявила, что считает требования истцов незаконными и необоснованными и в случае принятия иска к производству готова предоставить в суде развернутый ответ.