"Роснефть" подала иск против АФК "Система" на 106,6 миллиарда рублей

УФА, 15 мая — РИА Новости. Арбитражный суд республики Башкирия зарегистрировал иск "Роснефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система" и назначил рассмотрение на 6 июня, сообщается в картотеке суда.

Арбитражный суд Москвы 2 мая зарегистрировал иск "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест", а 10 мая принял решение вернуть его без рассмотрения. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил РИА Новости, что компания считает возврат иска техническим моментом и ожидает ответа от суда Уфы, куда подала аналогичный иск.

Ранее Леонтьев заявлял, что иск связан с возможным выводом активов. АФК "Система" в своем заявлении отметила, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией "Башнефти". При этом корпорация заявила, что считает требования истцов незаконными и необоснованными и в случае принятия иска к производству готова предоставить в суде развернутый ответ.