ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков — "Информпрогресса" и "Интеркоопбанка".
"Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения", — отметили в Центробанке, добавив, что руководство банка не приняло необходимых мер по нормализации работы.
В свою очередь, "Интеркоопбанк" попал в поле зрения регулятора из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии "Информпрогресс" занимал 575-е место в банковской системе страны, а "Интеркоопбанк" располагался на 573-й строчке рейтинга.
О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>