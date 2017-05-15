"Больше минусов": аналитики ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитики Центробанка предупредили об угрозах искусственного занижения курса рубля. По их мнению, подобные попытки регулирования валютного рынка имеют больше негативных последствий, чем позитивных.

Такие выводы содержатся в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Центробанка. В ведомстве подчеркнули, что эти выводы являются точной зрения авторов доклада и могут не совпадать с позицией ЦБ.

Президент Владимир Путин 25 апреля заявил, что власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля. Глава государства отметил, что переукрепление валюты невыгодно бизнесу, который ориентирован на экспорт, однако дает преимущество другим компаниям и простым россиянам, которые отдыхают за рубежом.

Исторический опыт

Эксперты ЦБ отметили, что попытки занижать валютный курс зачастую заканчиваются провалом.

"Реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат — из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора)", — пишут авторы исследования.

Авторы доклада напомнили о ситуации, которая сложилась в России в 2000-х годах. Тогда Центробанк на фоне высоких цен на нефть проводил активные интервенции на рынке, скупая валюту. В результате роста ликвидности реальные ставки оказались отрицательными: средняя номинальная ставка денежного рынка (MIACR овернайт) в 2004-2007 годов составляла всего 5,8 процента при средней инфляции на уровне 10 процентов.

По словам экспертов, действия ЦБ привели к росту зарплат в экономике, который опередил увеличение производительности труда. В итоге в среднесрочной перспективе ценовая конкурентоспособность все равно снизилась и не зависела от политики Банка России.

Два эффекта

Аналитики ЦБ также отметили, что занижение валютного курса может вызвать несколько эффектов, которые могут по-разному сказаться на экономике.

По словам экспертов, равновесный валютный курс зависит от структуры экономики, наличия квалифицированных высокопроизводительных кадров, способности к инновациям и технологическому развитию.

Первый эффект заключается в том, что зарплаты в производстве торгуемых товаров становятся меньше в сравнении с другими странами. Такая картина характерна не только во время искусственного занижения курса валюты, но и при структурных шоках (например, при резком обвале нефтяного рынка).

По данным ЦБ, рост цен на нефть, который произошел во второй половине 2016 — начале 2017 года, и последовавшее укрепление рубля привело к росту зарплат в обрабатывающих отраслях, однако они все равно остались ниже, чем в Китае.

"Такое снижение уровня жизни отражает структуру экономики и связано со снижением нефтяной ренты. Рост эффективности производства и производительности труда в таких условиях должен вести к росту заработных плат и благосостояния населения. Искусственное занижение курса создаст конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения", — говорится в докладе.

Второй эффект ослабления курса валюты связан с ростом цен и снижением спроса на импортные инвестиционные товары и комплектующие. При этом подобный импорт может играть большую роль во внутренних инвестициях.

Так, соотношение импорта и производства инвестиционных товаров (машин и оборудования) в России в 2016 году составило 1,5 — на рубль внутреннего производства пришлось полтора рубля импорта.

Влияние обоих факторов приводит к тому, что в большем выигрыше оказываются трудоемкие торгуемые производства.

Больше минусов

В департаменте ЦБ отмечают, что слабая валюта принесет России больше неприятностей, чем выгоды.

"Во-первых, политика слабой валюты тормозит рост производительности труда. Трудоемкие отрасли, как правило, характеризуются более низкой производительностью", — отметили эксперты, добавив, что капиталоемкие отрасли готовы платить своим сотрудникам более высокую зарплату, что оправдывается высокой производительностью таких работников.

В результате слабая валюта начинает поддерживать именно трудоемкие торгуемые отрасли, "дотируя" отрасли с низкой производительностью труда за счет остальной экономики.

Подобные "дотации" приводят к тому, что предприятия теряют стимул повышать производительность труда, отмечают аналитики.

Другая точка зрения

Главным "лоббистом" ослабления курса рубля является Минфин. В начале года чиновники заявили, что курс порядка 60 рублей за доллар слишком завышен, и потому бюджет страны не может быть сбалансирован.

При составлении бюджета Минфин предполагал, что стоимость барреля нефти составит 40 долларов, а за один доллар придется платить 67,5 рубля. Но цены на нефтяном рынке в начале года оказались выше — в пределах 55 долларов за баррель.

В январе Минфин принял бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы уходят в Резервный фонд.

Минфин даже осуждал возможность девальвации российской валюты на 10 процентов. Ожидалось, что рубль поможет ослабить покупка валюты, которую ведомство и ЦБ начали проводить с февраля, однако ожидания экономистов не оправдались — рубль продолжил укрепляться.

"Основная задача этой операции заключается как раз в том, чтобы создать стабильную ситуацию на валютном рынке. Если бы мы не начали сейчас покупать, а мы покупаем примерно по 100 миллионов долларов за торговую сессию, то курс бы начал укрепляться еще резче, чем это происходит сейчас", — заявил глава Минфина Антон Силуанов в середине февраля.

В марте Силуанов рассказал, что рубль переукреплен от фундаментальных значений на 10-12 процентов. На тот момент за доллар на бирже давали чуть больше 57 рублей, в мае наблюдается похожая картина.