"Больше минусов": аналитики ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитики Центробанка предупредили об угрозах искусственного занижения курса рубля. По их мнению, подобные попытки регулирования валютного рынка имеют больше негативных последствий, чем позитивных.
Президент Владимир Путин 25 апреля заявил, что власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля. Глава государства отметил, что переукрепление валюты невыгодно бизнесу, который ориентирован на экспорт, однако дает преимущество другим компаниям и простым россиянам, которые отдыхают за рубежом.
Исторический опыт
Эксперты ЦБ отметили, что попытки занижать валютный курс зачастую заканчиваются провалом.
"Реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат — из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора)", — пишут авторы исследования.
По словам экспертов, действия ЦБ привели к росту зарплат в экономике, который опередил увеличение производительности труда. В итоге в среднесрочной перспективе ценовая конкурентоспособность все равно снизилась и не зависела от политики Банка России.
Два эффекта
По словам экспертов, равновесный валютный курс зависит от структуры экономики, наличия квалифицированных высокопроизводительных кадров, способности к инновациям и технологическому развитию.
Первый эффект заключается в том, что зарплаты в производстве торгуемых товаров становятся меньше в сравнении с другими странами. Такая картина характерна не только во время искусственного занижения курса валюты, но и при структурных шоках (например, при резком обвале нефтяного рынка).
"Такое снижение уровня жизни отражает структуру экономики и связано со снижением нефтяной ренты. Рост эффективности производства и производительности труда в таких условиях должен вести к росту заработных плат и благосостояния населения. Искусственное занижение курса создаст конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения", — говорится в докладе.
Так, соотношение импорта и производства инвестиционных товаров (машин и оборудования) в России в 2016 году составило 1,5 — на рубль внутреннего производства пришлось полтора рубля импорта.
Влияние обоих факторов приводит к тому, что в большем выигрыше оказываются трудоемкие торгуемые производства.
Больше минусов
В департаменте ЦБ отмечают, что слабая валюта принесет России больше неприятностей, чем выгоды.
В результате слабая валюта начинает поддерживать именно трудоемкие торгуемые отрасли, "дотируя" отрасли с низкой производительностью труда за счет остальной экономики.
Подобные "дотации" приводят к тому, что предприятия теряют стимул повышать производительность труда, отмечают аналитики.
Другая точка зрения
Главным "лоббистом" ослабления курса рубля является Минфин. В начале года чиновники заявили, что курс порядка 60 рублей за доллар слишком завышен, и потому бюджет страны не может быть сбалансирован.
В январе Минфин принял бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы уходят в Резервный фонд.
Минфин даже осуждал возможность девальвации российской валюты на 10 процентов. Ожидалось, что рубль поможет ослабить покупка валюты, которую ведомство и ЦБ начали проводить с февраля, однако ожидания экономистов не оправдались — рубль продолжил укрепляться.
В марте Силуанов рассказал, что рубль переукреплен от фундаментальных значений на 10-12 процентов. На тот момент за доллар на бирже давали чуть больше 57 рублей, в мае наблюдается похожая картина.