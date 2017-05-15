США
15.0515 мая08:50МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Больше минусов": аналитики ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля

08:4415.05.2017
0220
© Fotolia / Anton GvozdikovРоссийские рубли. Архивное фотоРоссийские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Anton Gvozdikov

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитики Центробанка предупредили об угрозах искусственного занижения курса рубля. По их мнению, подобные попытки регулирования валютного рынка имеют больше негативных последствий, чем позитивных.

Монеты номиналом 10 российских рублей. Архивное фото
© Fotolia / ET1972
Глава Минфина назвал неблагодарным делом прогнозирование курса рубля
Такие выводы содержатся в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Центробанка. В ведомстве подчеркнули, что эти выводы являются точной зрения авторов доклада и могут не совпадать с позицией ЦБ.

Президент Владимир Путин 25 апреля заявил, что власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля. Глава государства отметил, что переукрепление валюты невыгодно бизнесу, который ориентирован на экспорт, однако дает преимущество другим компаниям и простым россиянам, которые отдыхают за рубежом.

Исторический опыт

Эксперты ЦБ отметили, что попытки занижать валютный курс зачастую заканчиваются провалом.

"Реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат — из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора)", — пишут авторы исследования.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Орешкин: сохранение крепкого рубля может замедлить темпы роста экономики РФ
Авторы доклада напомнили о ситуации, которая сложилась в России в 2000-х годах. Тогда Центробанк на фоне высоких цен на нефть проводил активные интервенции на рынке, скупая валюту. В результате роста ликвидности реальные ставки оказались отрицательными: средняя номинальная ставка денежного рынка (MIACR овернайт) в 2004-2007 годов составляла всего 5,8 процента при средней инфляции на уровне 10 процентов.

По словам экспертов, действия ЦБ привели к росту зарплат в экономике, который опередил увеличение производительности труда. В итоге в среднесрочной перспективе ценовая конкурентоспособность все равно снизилась и не зависела от политики Банка России.

Два эффекта

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Dmitrydesigner
В Центробанке объяснили, чем вызвано укрепление рубля
Аналитики ЦБ также отметили, что занижение валютного курса может вызвать несколько эффектов, которые могут по-разному сказаться на экономике.

По словам экспертов, равновесный валютный курс зависит от структуры экономики, наличия квалифицированных высокопроизводительных кадров, способности к инновациям и технологическому развитию.

Первый эффект заключается в том, что зарплаты в производстве торгуемых товаров становятся меньше в сравнении с другими странами. Такая картина характерна не только во время искусственного занижения курса валюты, но и при структурных шоках (например, при резком обвале нефтяного рынка).

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Власти России не планируют новых мер по сдерживанию рубля, пишет Блумберг
По данным ЦБ, рост цен на нефть, который произошел во второй половине 2016 — начале 2017 года, и последовавшее укрепление рубля привело к росту зарплат в обрабатывающих отраслях, однако они все равно остались ниже, чем в Китае.

"Такое снижение уровня жизни отражает структуру экономики и связано со снижением нефтяной ренты. Рост эффективности производства и производительности труда в таких условиях должен вести к росту заработных плат и благосостояния населения. Искусственное занижение курса создаст конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения", — говорится в докладе.

Импульс
© Fotolia / psdesign1
Выходим в рост: российская экономика наберет обороты в ближайшие два года
Второй эффект ослабления курса валюты связан с ростом цен и снижением спроса на импортные инвестиционные товары и комплектующие. При этом подобный импорт может играть большую роль во внутренних инвестициях.

Так, соотношение импорта и производства инвестиционных товаров (машин и оборудования) в России в 2016 году составило 1,5 — на рубль внутреннего производства пришлось полтора рубля импорта.

Влияние обоих факторов приводит к тому, что в большем выигрыше оказываются трудоемкие торгуемые производства.

Больше минусов

В департаменте ЦБ отмечают, что слабая валюта принесет России больше неприятностей, чем выгоды.

Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале морского торгового порта. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Аналитики: импортеры в РФ адаптировались как к кризису, так и к санкциям
"Во-первых, политика слабой валюты тормозит рост производительности труда. Трудоемкие отрасли, как правило, характеризуются более низкой производительностью", — отметили эксперты, добавив, что капиталоемкие отрасли готовы платить своим сотрудникам более высокую зарплату, что оправдывается высокой производительностью таких работников.

В результате слабая валюта начинает поддерживать именно трудоемкие торгуемые отрасли, "дотируя" отрасли с низкой производительностью труда за счет остальной экономики.

Подобные "дотации" приводят к тому, что предприятия теряют стимул повышать производительность труда, отмечают аналитики.

Другая точка зрения

Главным "лоббистом" ослабления курса рубля является Минфин. В начале года чиновники заявили, что курс порядка 60 рублей за доллар слишком завышен, и потому бюджет страны не может быть сбалансирован.

Рубль. Архивное фото
© Fotolia / Rrraum
Глава ВТБ считает рубль недооцененным
При составлении бюджета Минфин предполагал, что стоимость барреля нефти составит 40 долларов, а за один доллар придется платить 67,5 рубля. Но цены на нефтяном рынке в начале года оказались выше — в пределах 55 долларов за баррель.

В январе Минфин принял бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы уходят в Резервный фонд.

Минфин даже осуждал возможность девальвации российской валюты на 10 процентов. Ожидалось, что рубль поможет ослабить покупка валюты, которую ведомство и ЦБ начали проводить с февраля, однако ожидания экономистов не оправдались — рубль продолжил укрепляться.

Российский рубль. Архивное фото.
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Растущий рубль, опасный доллар: обуздает ли Минфин российскую валюту
"Основная задача этой операции заключается как раз в том, чтобы создать стабильную ситуацию на валютном рынке. Если бы мы не начали сейчас покупать, а мы покупаем примерно по 100 миллионов долларов за торговую сессию, то курс бы начал укрепляться еще резче, чем это происходит сейчас", — заявил глава Минфина Антон Силуанов в середине февраля.

В марте Силуанов рассказал, что рубль переукреплен от фундаментальных значений на 10-12 процентов. На тот момент за доллар на бирже давали чуть больше 57 рублей, в мае наблюдается похожая картина.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена