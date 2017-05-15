РФ и Саудовская Аравия до 24 мая проведут консультации с другими странами

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия до 24 мая проведут консультации по продлению венского соглашения на девять месяцев с его участниками и другими нефтепроизводителями, говорится в совместном заявлении министров энергетики двух стран Александра Новака и Халида аль-Фалиха по итогам встречи в понедельник.

Ранее в понедельник стороны заявили, что на министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК 24-25 мая предложат продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев на текущих условиях.

"Министры условились до 24 мая провести консультации со странами-участниками договоренностей и прочими производителями с целью достижения полного консенсуса по поводу 9-месячного продления Декларации о кооперации. Министры также выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит позитивный эффект от стабилизации нефтяных рынков и присоединится к усилиям", — говорится в совместном заявлении.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.