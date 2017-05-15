Москва и Эр-Рияд предлагают продлить венское соглашение на текущих условиях

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия предлагают продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти на действующих условиях, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и подтвердил РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.

"На текущих (условиях — ред.)", — сказал аль-Фалих на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой, отвечая на соответствующий вопрос.

"Предложение наше — оставить те же условия", — сказал Новак.

Ранее в понедельник в совместном заявлении министров было озвучено, что РФ и Саудовская Аравия на встрече в Вене 24-25 мая предложат продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года.

Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.