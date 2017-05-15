Инвестиции в основной капитал Китая в январе-апреле выросли на 8,9%

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) КНР в январе-апреле 2017 года выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

В январе-апреле 2017 года общий объем инвестиций в основные активы составил 14,43 триллиона юаней, что на 8,9 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Доля инвестиций госпредприятий за указанный период выросла на 13,8%, а частного сектора — на 6,9%.

Инвестиции в основные активы в КНР по итогам 2016 года выросли на 8,1% и составили 59,65 триллиона юаней (около 8,69 триллиона долларов).