Промышленное производство в Китае в апреле выросло на 6,5%

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Объем промышленного производства в Китае в апреле 2017 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

Показатель оказался на 1,1 процентных пункта ниже, чем в марте, когда промышленное производство выросло на 7,6%.

При этом с января по апрель объем промышленного производства в КНР вырос на 6,7%.

Данные статбюро отражают объем производства китайских промышленных предприятий.