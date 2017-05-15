Новак подтвердил, что венское соглашение исполняется в полном объеме

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Венское соглашение по добыче нефти исполняется странами-участниками в полном объеме, сокращение составило более 1,7 миллиона баррелей в сутки, наблюдается уменьшение коммерческих запасов нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы отметили, что оно исполняется странами в полном объёме, добровольное сокращение добычи составило более 1,7 миллиона баррелей в сутки на сегодняшний день. Видим сокращение запасов как на суше, так и в морских нефтехранилищах, это подтверждается данными за последние несколько недель о сокращении запасов", — сказал Новак по итогам встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.