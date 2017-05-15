Минэнерго обсуждало с нефтекомпаниями из РФ продление венского соглашения

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Минэнерго РФ провело встречу с представителями российских нефтекомпаний, на которой обсудило возможность продления на девять месяцев соглашения о сокращении добычи нефти, выработали консолидированную позицию по этому вопросу, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Конечно, прежде чем мы сейчас обсудили с моим коллегой — министром (энергетики – ред.) Саудовской Аравии, мы обсуждали эти вопросы, нашу позицию, с нашими компаниями. Поэтому, это наша общая, наша консолидированная позиция, консолидированный подход", — сказал Новак.

Ранее в понедельник Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих по итогам встречи заявили, что предложат странам ОПЕК и не ОПЕК продлить венское соглашение на девять месяцев до 1 апреля 2018 года.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.