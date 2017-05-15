Саудовский министр энергетики: соглашение по нефти надо продлить до 2018

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Российская и саудовская стороны пришли к выводу, что венское соглашение по сокращению добычи нефти должно быть продлено до конца марта 2018 года, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих.

"Мы пришли к выводу, что соглашение (по сокращению добычи нефти — ред.) должно быть продлено до конца марта 2018 года", — сказал Аль-Фалих на пресс-конференции по итогам встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.