Си Цзиньпин: стратегия Шелкового пути требует безопасности в регионе

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Реализация инициативы "Один пояс — один путь" требует мирной окружающей обстановки, а страны-участницы должны решать споры путем диалога, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Реализация инициативы "Один пояс — один путь" требует мирной окружающей обстановки, все страны должны усилить сотрудничество, решать разногласия путем диалога… совместно обеспечивать безопасность и стабильность региона", — сказал китайский лидер на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".

Он отметил, что после того, как была озвучена идея стратегии, многие страны обратили на нее пристальное внимание. По словам председателя КНР, странам-участницам для дальнейшей реализации стратегии надо усилить практическое сотрудничество, координацию, ускорить строительство транспортной инфраструктуры, развивать торговлю между странами.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.