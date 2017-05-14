Под Воронежем откроют птицефабрику производительностью 0,5 млрд яиц в год

ВОРОНЕЖ, 14 мая — РИА Новости. Птицефабрика с объемом инвестиций около 1 млрд руб и производительностью 0,5 миллиарда яиц в год будет запущена в августе этого года в Воронежской области, что позволит региону в 1,5 раза увеличить выпуск яйца, сообщает в воскресенье правительство области.

Воронежская область в 2016 году с учетом подсобных хозяйств получила 942 миллиона яиц. В воскресенье, 14 мая, губернатор региона Алексей Гордеев посетил строящуюся в селе Третьяки Борисоглебского городского округа птицефабрику.

"Первую очередь, предполагающую создание производства на 700 тысяч кур-несушек, планируется завершить уже к августу 2017 года… Птицефабрика будет производить до полумиллиарда яиц в год", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, после выхода предприятия на полную мощность на фабрике будет около 1,5 миллиона птиц. Запланированный объем инвестиций — 900 миллионов рублей.

"Сегодня есть потребность в диетическом яйце, особенно, если мы говорим о восточной части Воронежской области и наших соседях. Птицефабрика будет работать на несколько регионов, в том числе на Саратовскую и Волгоградскую области. С вводом этой фабрики мы почти в полтора раза увеличим производство яйца в регионе", — сказал Гордеев.

Указывается, что новое предприятие даст более 200 рабочих мест. Помимо птичников, здесь ведется строительство комбикормового завода, что, как отмечают областные власти, позволит "снизить себестоимость производимой продукции за счет увеличения доли собственного сырья (комбикормов)".

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