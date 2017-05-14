Правительство Греции внесло в парламент законопроект о новых мерах экономии

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Правительство Греции внесло в парламент законопроект, который по требованию кредиторов предусматривает новые меры экономии – сокращение пенсий и зарплат с 2019 года, урезание социальных пособий и повышение налогов, а также предполагает реформу в сфере энергетики и определяет среднесрочную финансовую стратегию на 2018-2021 годы.
Минфин считает, что успешное завершение второй оценки может дать греческой экономике время для восстановления и создаст условия для окончательного выхода Греции из программ помощи.
"Также следует отметить, что Конституция не гарантирует определенный уровень пенсионных выплат", — подчеркивается в записке.
Закон предусматривает сокращение с 1 января 2019 года "максимум на 18%" основных пенсий и дополнительных пенсий, выплачиваемых из фондов социального страхования.
Минфин утверждает, что меры социальной поддержки, прописанные в законопроекте, позволят поддержать "широкие социальные группы, среди которых и пенсионеры. Это, в частности, сокращение расходов на аренду жилья и сокращение стоимости ипотечного кредита, программы детских и школьных обедов и другие меры.
Помимо этого, установлен и особый "сбор солидарности" с чистого дохода свыше 30 тысяч евро в год. Он составит от 2% до 10%.
Законопроект предусматривает возможность коллективных увольнений трудящихся и определяет их порядок.
Еще до внесения в парламент законопроект вызвал резкую реакцию в греческом обществе. Профсоюзы объявили о всеобщей забастовке 17 мая. Журналисты будут бастовать 16 мая, чтобы иметь возможность освещать акции протеста.
СИРИЗА и ее младший партнер по коалиции АНЭЛ располагают 153 мандатами в 300-местном парламенте, и в случае отказа нескольких депутатов поддержать правительственный законопроект Греции угрожает политический кризис.
Греция зависит от внешней помощи, поскольку не может обслужить госдолг объемом более 320 миллиардов евро, или 180% ВВП.
Правящая коалиция радикальных левых СИРИЗА в предвыборных заявлениях обещала вывести Грецию из меморандумов с международными кредиторами, с которыми страна обязана согласовывать всю свою политику. Третья программа помощи объемом 86 миллиардов евро рассчитана на три года и заканчивается в августе 2018 года.