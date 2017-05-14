Силуанов призвал иностранных инвесторов вкладываться в Россию

Форум Один пояс и один путь

Форум Один пояс и один путь

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. РФ и международные институты развития должны объединить усилия в инвестировании в инфраструктуру в России, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если мы говорим о развитии инфраструктуры, то подразумеваем, что те вложения, которые мы ждем от инвесторов, должны быть окупаемы", — сказал он, выступая на форуме по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" в Пекине.

"Что для этого нужно? В первую очередь, нужно аккумулирование финансовых ресурсов. Мы считаем, что это должны быть международные финансовые организации", — продолжил он. Силуанов напомнил, что Россия совместно с китайскими и другими партнерами создала несколько таких организаций — АБИИ, Новый банк развития БРИКС.

"Мы должны объединиться в финансировании основных проектов, привлекать финансирование из всех источников", — подчеркнул министр.

Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" проходит в Пекине 14-15 мая. В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.