Шариф рассказал о ключевом проекте инициативы "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайско-пакистанский экономический коридор является ключевым проектом инициативы "Один пояс — один путь", считает премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

"Китайско-пакистанский экономический коридор является ключевым проектом инициативы "Один пояс — один путь", фактически его называют флагманским проектом, потому что его целью является соединение Восточной и Западной Азии", — заявил Шариф.

Он также добавил, что проект китайско-пакистанского экономического коридора открыт к участию для всех стран региона, у него нет географических границ. По словам Шарифа, целью проекта является создание мирного соседства в регионе и экономического процветания.

"Настало время разрешить существующие конфликты посредством диалога и дипломатии, и оставить мир в наследство следующим поколениям", — добавил премьер Пакистана.

Китай инвестирует в этот инфраструктурный проект 46 миллиардов долларов. Предполагается посредством широкой сети автомобильных и железных дорог соединить пакистанский юго-западный портовый город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом.