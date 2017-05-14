Госсовет Китая: странам Шелкового пути нужно сфокусироваться на инновациях

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Странам нового Шелкового пути необходимо сфокусироваться на инновациях для развития, заявил на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли.

"Нам необходимо сфокусироваться на продвижении развития, основанном на инновациях, оптимизировать окружающую среду для инноваций", — сказал он.

По словам вице-премьера Госсовета КНР, на форуме будет подписан ряд соглашений о сопряжении стратегий развития стран-участниц инициативы. Он также считает, что необходимо углублять интеграцию рынков стран-участниц.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.