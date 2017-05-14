Путин пригласил участников форума Шелкового пути на форумы в России

ПЕКИН 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил участников форума в Пекине "Один пояс — один путь" посетить экономические форумы в Петербурге и во Владивостоке.

"Очевидно, что идеи инициативы участников нынешнего форума потребуют дальнейшего обсуждения, и мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных кругов, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского экономического форума и в сентябре Восточного экономического форума во Владивостоке", — сказал Путин, выступая на форуме в Пекине.

XXI Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 1-3 июня. III Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке.