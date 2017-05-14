Государственный банк развития КНР выделит 250 млрд юаней на Шелковый путь

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости, Иван Булатов, Жанна Манукян. Государственный банк развития Китая выделит 250 миллиардов юаней на поддержку проектов нового Шелкового пути, заявил на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" председатель КНР Си Цзиньпин.

"Государственный банк развития Китая выделит целевой кредит в размере 250 миллиардов юаней, которые будут использоваться на поддержку (проекты) сотрудничества в сфере строительства инфраструктуры, производственной сфере и сфере финансов в рамках стратегии "Один пояс — один путь", — сказал Си Цзиньпин.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два основных направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.