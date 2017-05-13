Дворкович ждет увеличения экспорта пшеницы после отмены ограничений Турции

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия может увеличить экспорт пшеницы после отмены ограничений на ее импорт со стороны Турции, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Турция сейчас открылась‎ по пшенице, поэтому, я думаю, увеличение (поставок пшеницы – ред.) будет", — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, сможет ли РФ достичь прогноза по экспорту зерна в 2016-2017 сельскохозяйственном году на уровне прошлого года (33,9 миллиона тонн), вице-премьер отметил, что отклонения на миллион тонн в ту или иную сторону не имеют большого значения. "Будет чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше — не имеет значения. Зависит от конкретных конъюнктур в последних месяцах", — указал Дворкович.