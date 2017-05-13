Новак рассказал о планах по сокращению добычи нефти в России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. РФ намерена в мае и июне сохранять объем сокращения нефтедобычи на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы вышли на полку в 300 тысяч к концу апреля, будем держать этот уровень май-июнь. Если будет принято решение о продлении соглашения, скорее всего, чтобы проще было, не будут меняться параметры. Но мы это будем обсуждать, не могу сказать окончательно", — сказал Новак.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.