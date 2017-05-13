РФПИ и компании из Азии и Ближнего Востока инвестируют в технопарк в Тушино

ПЕКИН, 13 май — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестфонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC), ближневосточные фонды и компания "Ви Холдинг" договорись об инвестициях в комплексное развитие территории бывшего аэродрома "Тушино" в Москве, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Проект общей площадью более 1 миллиона квадратных метров будет включать строительство офисного парка и жилой недвижимости, а также создание рекреационно-парковых зон и возведение объектов спортивной и социальной инфраструктуры.

"Мы инвестируем в технопарк "Ростехсити" с Российско-китайским фондом и несколькими инвесторами с Ближнего Востока и из Азии. Это большой проект объемом более 1 миллиарда долларов, в нем большая долговая часть, но equity (акционерный капитал — ред.) составят порядка 300 миллионов долларов", — рассказал Дмитриев.

"В этом проекте будут централизованы все офисы корпорации "Ростехнологии". Фактически старый аэропорт "Тушино" будет превращен в технопарк", — добавил он. Дмитриев отметил, что в технопарке будет также налаживаться сотрудничество с китайскими партнерами.

Объекты будут расположены в непосредственной близости от основных магистралей и других объектов транспортной инфраструктуры Москвы. Крупным арендатором офисного пространства в рамках проекта станет госкорпорация "Ростех". Стороны уже получили все необходимые разрешения для начала проектирования.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс, один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая президента РФ Владимира Путина.