Экспертиза по определению стоимости ремонта Орской ТЭЦ-1 пройдет в мае

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Срок проведения работ по восстановлению Орской ТЭЦ и объем средств, необходимый для этого, будут определены по итогам двух экспертиз, которые планируется провести до конца мая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Т Плюс".

"До конца мая 2017 года будут проведены две экспертизы. Техническая экспертиза, связанная с промбезопасностью зданий и сооружений, определит, что подлежит замене и ремонту. Финансовая экспертиза установит стоимость восстановительных работ", — сообщил представитель компании.

После проведения экспертиз по результатам торгово-закупочной процедуры будет определен подрядчик, который займется восстановительными работами.

В начале мая на на Орской ТЭЦ-1 в Оренбургской области произошло возгорание градирни. Как сообщала компания "Т Плюс", пожар случился из-за нарушения правил техники безопасности подрядной организацией "Уралспецэнергохолдинг".

Производственные активы "Т Плюс" и ее дочерних компаний застрахованы компанией "Ингосстрах".

Как сообщали в "Т Плюс", работоспособность градирни будет полностью восстановлена к следующему осенне-зимнему периоду.