Сколько вешать в баллах: бедным раздадут карточки на еду в 2018 году

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Программа продовольственной помощи для малообеспеченных россиян, которую власти рассчитывали запустить в 2017 году, откладывается — в лучшем случае она сможет заработать во второй половине 2018 года. Об этом заявил 12 мая в Торгово-промышленной палате министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, в полную силу программа заработает к 2019 году.

Ранее, 10 мая, согласие на реализацию этой адресной программы дал Минфин, подтвердив ее экономическую и бюджетную эффективность.

Предполагается, что на "продовольственные карточки" или же "продовольственные сертификаты", таким, по словам министра, будет их официальное название, малоимущие смогут покупать, например, "свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу и свежие овощи".

Продуктовый набор

В подготовленном Минпромторгом списке — достаточно широкий набор продуктов, за исключением алкоголя и табака.

Это крупы, макаронные изделия, картофель, фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, молочные изделия (молоко, сметана, творог, йогурт).

Также в перечне — саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. Главное условие: программа будет распространяться только на продукцию российских производителей.

Как рассказали ранее в Минпромторге, стратегию продовольственной помощи разработали еще осенью 2015 года, она ориентирована на поддержку социально незащищенных слоев населения.

Балльная система

Система будет работать на базе российского платежного инструмента — банковских карт "Мир". Предполагается, что на пластиковые карточки гражданам будут начислять "эквиваленты денежных средств" — баллы.

Балльная система — не накопительная. Начисляемые ежемесячно баллы их получатели будут обязаны потратить, и исключительно по назначению.

Продуктовые баллы нельзя будет и обналичить в банкомате, по истечении календарного месяца счет будет обнуляться. "Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца они не потрачены, то они сгорают", — пояснял ранее Мантуров.

Устойчивый внутренний спрос

Разработчики проекта уверены: введение продовольственных карточек решит сразу две проблемы — обеспечит адресную помощь малоимущим и стимулирует спрос на товары отечественных производителей.

Эксперты подтверждают, что продовольственная помощь — не только эффективная форма поддержки малоимущих слоев населения, но и действенный инструмент поддержки фермеров, так как оплачиваются продукты лишь местных производителей.

"Это одна из существенных статей дохода фермеров. Государство помогает малоимущим слоям, а те, в свою очередь, сельскому хозяйству, формируя устойчивый внутренний спрос", — отмечает Игорь Абакумов, издатель портала "Крестьянские ведомости", доцент Тимирязевской сельхозакадемии.

А как у них

Готовящаяся программа — по сути, аналог продовольственной поддержки, которая уже давно действует в США.

"Она дает возможность многодетным родителям, пенсионерам или людям, потерявшим работу, спокойно заходить в магазин и покупать продукты", — говорит агроэксперт.

В США дотировать питание малоимущим слоям населения начали еще в 1939 году. Сначала это были талоны разного номинала, которые можно было потратить только на еду.

Позже им на смену пришли специальные пластиковые карты Electronic Benefit Transfer (EBT), на которые зачисляются деньги. Такие карты можно использовать в большинстве торговых точек, в том числе в супермаркетах и на продовольственных рынках.

В 2016 году в США участниками федеральной Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) стали свыше 44 миллионов человек, бюджету такая форма поддержки обошлась примерно в 70 миллиардов долларов.

Магазины готовы

В российской программе также смогут участвовать любые торговые предприятия — никаких специальных магазинов создавать не потребуется. Они лишь должны подключиться к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших российских банков.

Где взять деньги

В Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет таких продуктовых ритейлеров, как "Ашан", "Атак", "Билла", "Дикси", "Магнит") заверили, что готовы к нововведениям и располагают соответствующей инфраструктурой.

Пока речь идет о начислении на карточки именно баллов, и, как считает ряд наблюдателей, такая система не вполне удобна, лучше бы ежемесячно начислять определенную сумму, чтобы всем все было понятно.

"Неясно, как они будут соотноситься с живыми деньгами, каким образом будут учитываться в магазинах", — отмечает Абакумов.

Некоторые эксперты также считают не вполне продуманным то, что программа продовольственной помощи позволит покупать только российское, есть опасения, что это сделает ее менее прозрачной и приведет к росту издержек.

Вопрос, за счет каких средств будет реализована программа, пока остается открытым. По словам Мантурова, все зависит от сбалансированности бюджета в целом, и сейчас Минфин ищет источники финансирования.

По оценкам Минпромторга, программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам обойдется в 200-300 миллиардов рублей ежегодно — в зависимости от того, какая сумма будет приходиться на каждого участника программы.