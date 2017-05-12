Трамп объявил, что Китай согласился на поставки говядины из США

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай согласен на поставки американских продуктов, в частности, говядины, на свои рынки.

"Китай согласился на то, чтобы США снова поставляли говядину и другие важные продукты в Китай", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

China just agreed that the U.S. will be allowed to sell beef, and other major products, into China once again. This is REAL news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2017 г.

Ранее министерство торговли США сообщало, что Вашингтон и Пекин достигли договоренности о поставках американской говядины на китайский рынок. При этом было объявлено, что импорт будет разрешен не позднее 16 июля.