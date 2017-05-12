Правительство одобрило законопроект о научно-технических долинах

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона о создании условий для учреждения и функционирования научно-технологических долин, следует из опубликованных на сайте кабинета министров решений.

Документ, в частности, предусматривает создание условий для учреждения и функционирования научно-технологических долин как территориально обособленных комплексов.

По задумке, эти комплексы должны создаваться в целях формирования благоприятных условий для реализации приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, обеспечения повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, привлечения инвестиций в коммерциализацию научно-технических результатов и создание наукоемких производств.

Помимо этого, проектом предусматривается создание научно-технологических долин на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Законопроект был внесен министерством экономического развития РФ в соответствии с перечнем поручений президента Владимира Путина по вопросу привлечения инвестиций для финансирования вузов и научных организаций.