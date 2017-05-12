Правительство одобрило изменения в лесном законодательстве

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроекты "О признании утратившей силу части 4 статьи 8.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях" и "О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования регулирования отношений, связанных с использованием лесов", сообщается на сайте кабинета министров.

"Законопроекты направлены на устранение избыточности правового регулирования в части установления административной ответственности за нарушение условий гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с требованиями лесного законодательства. Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, использующих леса, без ущерба имущественным интересам государственных и муниципальных образований", — говорится в сообщении.

В действующем законодательстве предусмотрена административная ответственность за использование лесов с нарушением условий договоров аренды лесного участка, купли-продажи лесных насаждений, безвозмездного пользования лесным участком в виде административного штрафа. Однако в соответствии с частью 2 статьи 3 Лесного кодекса имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, древесины и других добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом и другими федеральными законами.

В настоящее время Лесным кодексом и другими федеральными законами не установлено, что имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, подлежат регулированию КоАП в части, касающейся обеспечения исполнения договорных обязательств, установления ответственности за неисполнение договорных обязательств.

Постановлениями правительства от 21 сентября 2015 года "О типовом договоре аренды лесного участка" и от 31 октября 2015 года "О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений" предусмотрено использование неустойки в качестве обеспечения исполнения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и договора купли-продажи лесных насаждений. В связи с этим предлагается признать утратившей силу часть 4 статьи 8.25 КоАП и одновременно дополнить статью 71 Лесного кодекса нормой, предусматривающей утверждение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти типового договора безвозмездного пользования лесным участком.

Выпадающие доходы, связанные с поступлениями в федеральный бюджет сумм штрафов, взыскиваемых в качестве санкций за нарушения в связи с использованием лесов с нарушением условий гражданско-правовых договоров, будут соразмерно компенсированы суммами неустоек, которые в данный момент не взыскиваются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.