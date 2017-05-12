Путин в Пекине поднимет тему создания Азиатского энергокольца

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на форуме "Один пояс — один путь" в Пекине поднимет тему создания Азиатского энергетического кольца, которое объединило бы энергосистемы КНР, Японии, Южной Кореи и других стран, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Партнерам будет предложено реализовать проект, создать Азиатское энергетическое кольцо, которое позволит объединить энергосистемы России, Китая, Республики Корея, Японии, возможно других стран", — сказал Ушаков.

В сентябре прошлого года в ходе Восточного экономического форума Путин сообщил, что Россия предлагает сформировать межправительственную рабочую группу по проекту Азиатского энергокольца, а также готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию на долгосрочной основе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Интерес к реализации проекта среди российских компаний уже проявили "Россети", "Интер РАО" и "Русгидро". Гендиректор "Россетей" Олег Бударгин сообщал, что многие японские компании готовы участвовать в консорциуме по созданию энергомоста с Россией, а инвестиции в строительство российской части энергомоста "РФ — Япония" предварительно оцениваются в 1,97 миллиарда долларов.

Бударгин также заявлял, что возможные объемы поставок электроэнергии в рамках всего Азиатского энергокольца рассматриваются по различным направлениям от 2 ГВт до 11-14 ГВт, при этом окончательный потенциал энергетических коридоров между энергосистемами можно будет сформировать после определения архитектуры энергетического кольца.